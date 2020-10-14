استشارى تغذية تقدم للأمهات 6 وجبات تزيد من مناعة الطفل (فيديو)

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صورة الخبر: استشارى تغذية تقدم للأمهات 6 وجبات تزيد من مناعة الطفل (فيديو)
استشارى تغذية تقدم للأمهات 6 وجبات تزيد من مناعة الطفل (فيديو)

تحتاج كل أم أن تبحث عن كيفية تقوية مناعة الأطفال، خاصة مع بدء العام الدراسي واحتياجهم للاهتمام بما يتناولونه من أطعمة أصبح أمر أكثر أهمية لما يبذلونه من مجهود بدني خلال ذهابهم للمدرسة والجهد الذهني أثناء المذاكرة، بالإضافة لتقوية المناعة حتى لا يكون عرضة لنقل فيروس كورونا له بسهولة.

و قالت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، أنه من الضرورى الاهتمام بوجبة الإفطار الخاصة بالطفل، بوجبة تساعده على التركيز ومتابعة دروسه من خلال عدة وجبات أمثال:-

1 - طبق بليلة باللبن عليه ملعقة عسل وموز.

2 - ساندوتش فول معه طماطم مقطعة شرائح وبيض.

3 - ساندوتش تونة به شرائح خيار حيث أن التونه تحتوي على أوميجا 3.

4- مع تجهيز اللانش بوكس الخاص به لابد أن يرافق ذلك فاكهة ومياه وعصير.

5- بالنسبة للبطاطس تقديمها الصحي من خلال سلقها ثم ندخلها الفرن، مع قليل من الجبن على السطح وملح وكمون ستعطيه الطعم الكرسبي ومفيدة في آن واحد.
6 - من أفضل ما يقدم للطفل قبل النوم السحلب، البليلة باللبن، الفول السوداني المطحون على كوب من اللبن، الاستغناء عن السكر بملعقة عسل نحل.

المصدر: الدستور

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