تحتاج كل أم أن تبحث عن كيفية تقوية مناعة الأطفال، خاصة مع بدء العام الدراسي واحتياجهم للاهتمام بما يتناولونه من أطعمة أصبح أمر أكثر أهمية لما يبذلونه من مجهود بدني خلال ذهابهم للمدرسة والجهد الذهني أثناء المذاكرة، بالإضافة لتقوية المناعة حتى لا يكون عرضة لنقل فيروس كورونا له بسهولة.
و قالت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، أنه من الضرورى الاهتمام بوجبة الإفطار الخاصة بالطفل، بوجبة تساعده على التركيز ومتابعة دروسه من خلال عدة وجبات أمثال:-
1 - طبق بليلة باللبن عليه ملعقة عسل وموز.
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التعليقات على استشارى تغذية تقدم للأمهات 6 وجبات تزيد من مناعة الطفل (فيديو)
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