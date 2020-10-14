الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة «الثلاثاء».. وفرص لسقوط الأمطار
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من الثلاثاء وحتى الأحد المقبل، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مع وجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق بالقاهرة وشمال الصعيد، تكون غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري.
وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يسود الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، ويكون حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح تكون على معظم الأنحاء معتدلة وتنشط أحيانا.
ويكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشرقية، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وتظهر شبورة مائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية (سيوة - مطروح - الضبعة) وتكون خفيفة على الإسكندرية.
وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية وبحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 31 20
الإسكندرية 31 19
وادي النطرون 31 20
طنطا 31 19
شبين الكوم 31 19
دمنهور 31 19
بلطيم 31 20
مطروح 28 20
السلوم 28 23
سيوة 32 19
بورسعيد 30 24
دمياط 30 22
الزقازيق 31 20
المنصورة 31 19
الإسماعيلية 33 20
السويس 32 21
العريش 31 21
رفح 31 21
رأس سدر 31 20
نخل 30 17
نويبع 33 25
طابا 31 22
كاترين 27 16
الطور 31 23
شرم الشيخ 34 25
الغردقة 34 25
مرسى علم 33 25
الفيوم 35 19
بني سويف 35 19
المنيا 35 18
أسيوط 36 19
سوهاج 37 20
قنا 38 20
الأقصر 39 21
أسوان 39 24
إدفو 38 24
أبوسمبل 38 25
الوادي الجديد 39 23
شلاتين 35 25
أبو رماد 34 26
حلايب 32 26
رأس حدربة 32 26
تفاصيل | الأرصاد تكشف عن مناطق سقوط الأمطار
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