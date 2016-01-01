رئيس وزراء تونس يأمر بفرض حظر التجول فى جميع أنحاء البلاد بسبب كورونا

أمر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي اليوم الاثنين بفرض حظر للتجوال اعتبارا من غد الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد.
وتصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس لتبلغ حاليا أكثر من 40 ألفا. وكانت تونس قد تمكنت من احتواء الفيروس في وقت سابق من العام.
وكان قد أكد مدير معهد "باستور" وعضو لجنة مجابهة "كورونا" بتونس، الهاشمي الوزير، أن إمكانية اللجوء للحجر الصحي الشامل واردة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في البلاد.
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