فرجاني ساسي يعلن سلبية مسحة كورونا

أعلن اللاعب الدولي فرجاني ساسي نجم وسط منتخب تونس والزمالك ، عن نتيجة عينة فيروس كورونا .
وكتب فرجاني ساسي عبر حسابه الرسمي "تويتر" قائلا": "الحمد لله نتيجة المسحه سلبية"
وحرص لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التوجه إلى غرفة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، أمس بصحبة أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وذلك بفندق إقامة بعثة النادي في الدار البيضاء بالمغرب، وهتف اللاعبون باسم ساسي وأهدوا له الفوز.
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