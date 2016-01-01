فرجاني ساسي يعلن سلبية مسحة كورونا

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فرجاني ساسي

أعلن اللاعب الدولي فرجاني ساسي نجم وسط منتخب تونس والزمالك ، عن نتيجة عينة فيروس كورونا .

وكتب فرجاني ساسي عبر حسابه الرسمي "تويتر" قائلا": "‏الحمد لله نتيجة المسحه سلبية"

وحرص لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التوجه إلى غرفة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، أمس بصحبة أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وذلك بفندق إقامة بعثة النادي في الدار البيضاء بالمغرب، وهتف اللاعبون باسم ساسي وأهدوا له الفوز.

كان الزمالك فاز على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

حقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .

وجاء هدف اشرف بن شرقي فى الدقيقة 18 ، عن طريق اشرف بن شرقي بعد عرضية رائعه من زيزو ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .

المصدر: elbalad

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