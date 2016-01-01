إعلان قواعد التقدم للبحث الاجتماعي للعام الجامعي الجديد ببنات عين شمس

كلية البنات جامعة عين شمس
قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس ، ان الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة و صرامة حفاظًا على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الإجتماعي و التشديد على إرتداء الكمامات .
وأضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لصدي البلد، انه تم الاعتماد علي تطبيق التعليم الهجين المشترك بين التعليم المباشر والتعلم عن بعد مع وجود مسافة امنه بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا مع الزام الجميع بارتداء الكمامة .
وأشارت الي قواعد التقدم الي البحث الاجتماعي للعام الجامعي 2020/2021 وهي كالتالي :
1_ ملاء استمارة التكافل الاجتماعي المرفقة بالموقع وطباعتها وتقديمها مع باقي الاوراق المطلوبة
2_ تتوجه الطالبة بكارنة الكلية لقسم التكافل الاجتماعي بادارة رعاية الشباب بالكلية للحصول علي خطاب موجه الي وحدة شؤن الاجتماعية التابع لمحل سكن الطالبة لعمل بحث اجتماعي وتسليمه مع باقي الاوراق المطلوبة وهي كالاتي :
صورة بطاقة الأب والأم والطالب.
مفردات مرتب الأب والأم في حالة موظفين.
بيان معاش مختوم في حالة خروج أحد الآباء على المعاش.
شهادة الحيازة الزراعية في حالة المزارع.
في حالة العمل الحر إقرار بالدخل موقع من ولى الأمر
3_ ومن ينطبق عليها الشروط السابقة ذكرها للتوجه لصندوق التكافل بادارة رعاية الشباب بالكلية لتقديم اوارق البحث الاجتماعي والتي سيتم دراستها من قبل لجنة من مسئولي صدنوق التكافل بالكلية.
4_ يتم تقديم الاوارق المطلوبة في الايام الخاصة بكل فرقة دراسية وهي كالاتي :
الفرقة الثانية (يومي الاثنين والاربعاء )
الفرقة الثالثة ؟(يومي الاحد والخميس)
الفرقة الرابعة (يومي الاحد والثلاثاء )
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