إعلان قواعد التقدم للبحث الاجتماعي للعام الجامعي الجديد ببنات عين شمس

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صورة الخبر: كلية البنات جامعة عين شمس
كلية البنات جامعة عين شمس


قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس ، ان الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة و صرامة حفاظًا على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الإجتماعي و التشديد على إرتداء الكمامات .

وأضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لصدي البلد، انه تم الاعتماد علي تطبيق التعليم الهجين المشترك بين التعليم المباشر والتعلم عن بعد مع وجود مسافة امنه بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا مع الزام الجميع بارتداء الكمامة .

وأشارت الي قواعد التقدم الي البحث الاجتماعي للعام الجامعي 2020/2021 وهي كالتالي :

1_ ملاء استمارة التكافل الاجتماعي المرفقة بالموقع وطباعتها وتقديمها مع باقي الاوراق المطلوبة
2_ تتوجه الطالبة بكارنة الكلية لقسم التكافل الاجتماعي بادارة رعاية الشباب بالكلية للحصول علي خطاب موجه الي وحدة شؤن الاجتماعية التابع لمحل سكن الطالبة لعمل بحث اجتماعي وتسليمه مع باقي الاوراق المطلوبة وهي كالاتي :

صورة بطاقة الأب والأم والطالب.
مفردات مرتب الأب والأم في حالة موظفين.
بيان معاش مختوم في حالة خروج أحد الآباء على المعاش.
شهادة الحيازة الزراعية في حالة المزارع.
في حالة العمل الحر إقرار بالدخل موقع من ولى الأمر

3_ ومن ينطبق عليها الشروط السابقة ذكرها للتوجه لصندوق التكافل بادارة رعاية الشباب بالكلية لتقديم اوارق البحث الاجتماعي والتي سيتم دراستها من قبل لجنة من مسئولي صدنوق التكافل بالكلية.

4_ يتم تقديم الاوارق المطلوبة في الايام الخاصة بكل فرقة دراسية وهي كالاتي :
الفرقة الثانية (يومي الاثنين والاربعاء )
الفرقة الثالثة ؟(يومي الاحد والخميس)
الفرقة الرابعة (يومي الاحد والثلاثاء )

المصدر: elbalad

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