السن عين شمس توجه نصائح مهمة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد



السن عين شمس السن عين شمس

أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عدة نصائح للطلاب لمتابعة منصة الكلية التعليمية، وفي مقدمتها تحميل أبليكشن المنصة على الموبايل (جوجل بلاي أو أبل ستور).



وقالت الكلية إنه يمكن التسجيل على الابليكشن بنفس بيانات التسجيل على الموقع مع كتابة عنوان المنصة كالتالي:

‏https://sis.asu.edu.eg يليه كتابة اسم المستخدم والباسورد كما أدخلته على المنصة.



وأضافت أنه لتحميل الابليكشن يتم الدخول على الرابط التالي

‏https://download.moodle.org/mobile?version=2020061501.14&lang=en&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile

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وأكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أن إدارة الكلية قائمة على تنفيذ خطة لصيانة و تطوير منشآت و مرافق الكلية فى إطار الإستعدادات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١، تحت رعاية د محمود المتيني رئيس الجامعة، د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. تشمل الخطة صيانة مباني الكلية من مدرجات و مكاتب اعضاء هيئة التدريس و دورات مياه ؛ بهدف الوقوف علي ما يستلزم تطويرة و إجراء عمليات صيانة شاملة لممتلكات الكلية من بنية تحتيه و أثاث.و أشارت د سلوى رشاد عميد الكلية، أن إدارة الكلية تعمل بكامل طاقتها من كوادر فنية متخصصة و إداريين و رجالات الدفاع المدني بهدف الاستعداد للعام الدراسي الجديد مبكرًا، مشددة علي أن الكلية تحرص علي توفير أفضل الإمكانيات لخدمة أبناء الكلية الجدد والقدامى وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم ليتسنى لهم وضع كامل طاقاتهم في الحياة الدراسية بشكل فعال يتيح لهم الإستفادة من الخبرات الآكاديمية التي يقدمها لهم أساتذة الكلية.