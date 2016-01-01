استمرار فتح باب التحويلات للطلاب الجدد بجامعة الأزهر حتى مساء غدٍا

أعلن الدكتور محمد فرج، مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني؛ استمرار فتح باب تعديل الترشيح للطلاب والطالبات الجدد الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والمرشحين لكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم حتى مساء غدٍ الثلاثاء.
وأوضح فرج أن تعديل الترشيح والتحويلات متاح للطلاب الراغبين في التحويل بما في ذلك طلاب وطالبات المعاهد الفوق المتوسطة بكليات: العلوم، والتجارة، والشريعة والقانون، وكليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة والأقاليم.
تعليق الدراسة حال ظهور حالات كورونا
قال الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي بأسيوط، إن الجامعة أعدت أكثر من سيناريو للعام الدراسي في ظل تحذيرات وزارة الصحة من موجة ثانية خطيرة من فيروس كورونا المستجدة .
وأكد عبد المالك في تصريحات لـ " صدى البلد " انه عقب تحذير وزارة الصحة من بدء موجة ثانية من فيروس كورونا المستجدة قامت الجامعة بإرسال تعليمات وزارة الصحة إلى فرع أسيوط وتم توزيعها على مختلف الكليات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا .
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