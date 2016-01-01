معظم حالات ضيق التنفس ناتجة عن أمراض القلب أو الرئة لأنهما مسئولين عن نقل الأكسجين إلى الأنسجة مع إزالة ثاني أكسيد الكربون، وتؤثر المشاكل في أي من هاتين العمليتين على التنفس.
وذكر موقع " mayoclinic" أن ضيق التنفس الذي يحدث فجأة له عدد محدود من الأسباب، أهمها:
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الحساسية الشديدة
التسمم بأول أكسيد الكربون
السوائل الزائدة حول القلب
زيادة تفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن ( COPD )
مرض فيروس كورونا 2019
سكتة قلبية
الربو
نوبة قلبية
عدم انتظام ضربات القلب
التهابات الرئة الأخرى
الرئة المنهارة أو استرواح الصدر
جلطة دموية في أحد شرايين الرئة
فقدان الدم بشكل مفاجئ
انسداد مجرى الهواء العلوي في ممر التنفس
وإذا استمر ضيق التنفس لـ 4 أسابيع أو أكثر (يسمى مزمنًا) ، وعادة ما يكون السبب:
ضعف القلب
مرض الرئة الخلالي
بدانة
الربو
التكييف
الانصباب الجنبي (تراكم السوائل حول الرئتين)
تفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن ( COPD ) - تفاقم الأعراض
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التعليقات على بتنهج كتير .. إليك أسباب ضيق التنفس
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