بتنهج كتير .. إليك أسباب ضيق التنفس



ضيق التنفس ضيق التنفس

معظم حالات ضيق التنفس ناتجة عن أمراض القلب أو الرئة لأنهما مسئولين عن نقل الأكسجين إلى الأنسجة مع إزالة ثاني أكسيد الكربون، وتؤثر المشاكل في أي من هاتين العمليتين على التنفس.



وذكر موقع " mayoclinic" أن ضيق التنفس الذي يحدث فجأة له عدد محدود من الأسباب، أهمها:

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الحساسية الشديدة

التسمم بأول أكسيد الكربون

السوائل الزائدة حول القلب

زيادة تفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن ( COPD )

مرض فيروس كورونا 2019

سكتة قلبية

الربو

نوبة قلبية

عدم انتظام ضربات القلب

التهابات الرئة الأخرى

الرئة المنهارة أو استرواح الصدر

جلطة دموية في أحد شرايين الرئة

فقدان الدم بشكل مفاجئ

انسداد مجرى الهواء العلوي في ممر التنفس



وإذا استمر ضيق التنفس لـ 4 أسابيع أو أكثر (يسمى مزمنًا) ، وعادة ما يكون السبب:

ضعف القلب

مرض الرئة الخلالي

بدانة

الربو

التكييف

الانصباب الجنبي (تراكم السوائل حول الرئتين)

تفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن ( COPD ) - تفاقم الأعراض

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هناك عدد من الحالات الصحية الأخرى التي يمكن أن تجعل من الصعب الحصول على ما يكفي من الهواء مما يسبب ضيق التنفس وهي: مشاكل الرئة، الخناق (خاصة عند الأطفال الصغار)، سرطان الرئة، ذات الجنب (التهاب الغشاء المحيط بالرئتين)، الوذمة الرئوية (زيادة السوائل في الرئتين)، التليف الرئوي (الرئتين المندوبتين والمتضررتين)، ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، الساركويد ( تجمعات الخلايا الالتهابية في الجسم.ومن بين اسباب ضيق التنفس ايضا الاصابة بمرض السل، مشاكل قلبية، اعتلال عضلة القلب (مشكلة في عضلة القلب)، سكتة قلبية، التهاب التامور (التهاب الأنسجة حول القلب)، وفقر دم، واضطرابات القلق، وكسور في الأضلاع، والاختناق، والتهاب لسان المزمار (تورم "غطاء" القصبة الهوائية)، استنشاق جسم غريب، ومتلازمة غيلان باريه، وتقوس العمود الفقري (تشوه جدار الصدر)، والوهن العضلي الوبيل (حالة تسبب ضعف العضلات).