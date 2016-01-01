عادية وبالشيكولاتة وبالفانيليا .. طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل



طريقة عمل الحلاوة الطحينية طريقة عمل الحلاوة الطحينية

تأتي الحلاوة الطحينية ضمن أشهر المواد الغذائية التى تستخدم في عمل حشوات سندوتشات المدارس .. ولكن قد تكون تكلفة الانواع المضمونة منها كبيرة بالنسبة للأسرة ولاتستطيع شراء منها مايكفي الابناء كلهم.



نقدم لكم طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل بوصفات متعددة للشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية العادية

مقادير الحلاوة الطحينية

2 كوب لبن بودرة

2 كوب سكر بودره

2 كوب طحينة

سودانى محمص

نصف كوب كاكاو "حسب الرغبة"

طريقة عمل حلاوة طحينية بالشيكولاتة

* إخلطى الطحينة مع اللبن البودرة والسكر البودرة



* ضيفى الكاكاو وقلبى ثم افركى الحلاوة باليد

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* ضعى سودانى فى علبة ومن الممكن ان تدهنيها بالزيت* ضيفى خليط الحلاوة وإضغطى عليه جيدًا ثم ضعى السودانى مرة اخرى على الوجه* يمكنك تركها مغطاه خارج الثلاجة لمدة يوم للتجانس المكونات معًا ثم استخدميها.حلاوة طحينية بيتي بالفانيليامقادير حلاوة طحينية بيتيملعقة صغيرة فانيليا2 كوب سكر بودره2 كوب لبن بودرة2 كوب طحينةسوداني محمصالطحينة2 كوب سمسم محمصكوب دقيقكوب زيتطريقة عمل حلاوة طحينية بيتي* في الخلاط ضعي الطحينة مع السكر البودرة والفانيليا واللبن البودرة حتى يمتزجوا تماما.* قومي بفرد الفول السوداني المحمص في علبة بلاستيك مقوي ثم افردي الخليط واضغطيه عليه جيدا .* اتركيها لمدة يومين في الثلاجة ثم اقلبيها وقدميهاطريقة عمل الطحينة* باستخدام الكبة اطحني السمسم جيدا حتى تتكون عجينة* اخلطي السمسم مع الدقيق والزيت واخلطيهم جيدا ثم توضع في القالب حتى تتماسك.طريقة عمل حلاوة طحينية بالشيكولاتةمقادير حلاوة طحينية بالشيكولاتة2 ملعقة كبيرة كاكاوكوب شيكولاتة مبشورة للطحينة2 كوب سكر بودرة2 كوب لبن بودرةملعقة صغيرة فانيليا2 كوب سمسم محمصكوب زيتكوب دقيقطريقة تحضير حلاوة طحينية بالشيكولاتة* لتحضير الطحينة قومي بطحن السمسم ثم تقليبه مع الزيت والدقيق ثم احفظي الخليط فى برطمان نظيف جاف للاستخدام* اخلطي اللبن البودرة والسكر البودرة جيدًا لعمل حلاوة طحينية بالشيكولاتة مع الطحينة .* تضاف الفانيليا والكاكاو والشيكولاتة المبشورة ثم تترك يوم لتتجانس المكونات ثم تستخدم .