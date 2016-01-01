علم طفلك .. لعبة سحرية ترفع معدل ذكاء الإنسان



علم طفلك .. لعبة سحرية علم طفلك .. لعبة سحرية

لعبة الشطرنج محبوبة في جميع أنحاء العالم من أمستردام إلى تشنغتشو ، يتجمع الناس في غرف المعيشة والساحات العامة والمكتبات لمطابقة الذكاء على السبورة الخاصة باللعبة.



لماذا يرغب الناس في تخصيص مثل هذا الوقت للعبة؟ إنها بلا شك حقيقة أن لعبة الشطرنج تنطوي على تحدٍ فكري مكثف مفيد جدًا لصحة عقلك.



وعرض موقع health line فوائد الشطرنج :

قد يعجبك أيضا...

الشطرنج يحسن الذاكرةقد لا يكون من المستغرب معرفة أن لاعبي الشطرنج الخبراء لديهم مهارات ذاكرة قوية وبعد كل شيء ، تتضمن اللعبة حفظ مجموعات عديدة من الحركات ونتائجها المحتملة.من المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أن لاعبي الشطرنج ذوي الخبرة يظهرون أداءً أعلى فيما يتعلق بنوع معين من الذاكرة: الذاكرة السمعية وهذه هي القدرة على تذكر ما تعلمته من خلال السمع.الشطرنج يزيد من ذكائكيتمتع الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في لعب الشطرنج بقدرات تفكير متطورة للغاية في مجالين بالإضافة إلى مهارات الذاكرة:الذكاء الحاد : هذه هي القدرة على التفكير في أنواع جديدة من المشاكل واستخدام المنطق لحلها.سرعة المعالجة : هذه هي القدرة على فهم المهام بسرعة والاستجابة بفعالية للتحديات.يؤدي الشطرنج إلى مهارات تخطيط أفضلتشتهر ألعاب الشطرنج بفترات طويلة من التأمل الصامت حيث يفكر اللاعبون في كل حركة ويقضي اللاعبون الوقت في توقع ردود خصومهم ومحاولة توقع كل الاحتمالات وهذه العادة الذهنية التأمل والتخطيط الدقيق هي إحدى الفوائد الصحية المعرفية للعب الشطرنج.