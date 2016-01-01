شاهد.. أحمد موسى يطالب أسامة هيكل بالاستقالة من وزارة الإعلام



وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل لم يؤد دوره في مواجهة الإعلام المعادي للدولة المصرية؛ لافتا أن تصريحاته الأخيرة عن الإعلام المصري أصبحت مادة خصبة للإعلام الإرهابي.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن تصريحات أسامة هيكل حول الإعلام المصري شائعة مغلوطة؛ مرددا: «كنت اتمنى أن يجتمع وزير الإعلام مع الاعلامين والصحفيين لتوضيح الأمور والحقائق».



وردد موسى: «المصيبة التي فعلها وزير الدولة للإعلام جعلت الجميع يأخذ موقف من الإعلام المصري»؛ متسائلا: « لو حضرتك عندك مشكلة خاصه تخرج كده على الهوا».

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ونوه موسى، أن التصريحات التي صدرت من وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل غير صحيحة؛ ولكنها أيضا ليست في وقتها خاصة أننا في وقت حرب حقيقية مع الإعلام المعادي للدولة المصرية.وأكد موسى، أن أسامة هيكل تسبب في قطعية بينه وبين الإعلام المصري كله سواء مسموع أو مقروء، قائلا: «هل اللي بيحصل ده طبيعي .. البقاء للمنصب في هذا الوقت ليس له قيمة».وتابع موسى: «كنت أتمنى من وزير الإعلام أن يتقدم باستقالته لرئيس الوزراء إذا كان له اعتراضات على الاعلام المصري، خاصة أنه رئيس مدينة الإنتاج ووزير الاعلام».