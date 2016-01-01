قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل لم يؤد دوره في مواجهة الإعلام المعادي للدولة المصرية؛ لافتا أن تصريحاته الأخيرة عن الإعلام المصري أصبحت مادة خصبة للإعلام الإرهابي.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن تصريحات أسامة هيكل حول الإعلام المصري شائعة مغلوطة؛ مرددا: «كنت اتمنى أن يجتمع وزير الإعلام مع الاعلامين والصحفيين لتوضيح الأمور والحقائق».
وردد موسى: «المصيبة التي فعلها وزير الدولة للإعلام جعلت الجميع يأخذ موقف من الإعلام المصري»؛ متسائلا: « لو حضرتك عندك مشكلة خاصه تخرج كده على الهوا».
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التعليقات على شاهد.. أحمد موسى يطالب أسامة هيكل بالاستقالة من وزارة الإعلام
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