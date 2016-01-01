سر لن تتوقعه في عمل البطاطس المقرمشة كالمطاعم

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البطاطس المقرمشة كالمطاعم

البطاطس المقرمشة التي يعشقها الكثيرون بمطاعم كنتاكي وماكدونالدز، هي ما تبحث عنه كل ربة منزل، لأن البطاطس المقلية الناجحة يحبها الكبار والصغار، لما لها من طعم مميز كطبق جانبي مع الدجاج المقلي أو غيره من الأطباق، واليوم سنقدم لكم وصفة ناجحة لتحضير البطاطس طريقة عمل بطاطس مقلية مقرمشة بسر المطاعم.

المكونات:
حبات من البطاطس.
زيت للقلي.
ملح حسب الرغبة.

كوب من الخل الطبيعي لكل كيلو من البطاطس.

طريقة التحضير:
تقشير البطاطس وغسلها جيدًا بالماء، ثم تقطيع البطاطس إلى أصابع متوسطة في الحجم.
يوضع الخل مع الماء الدافئ في وعاء، ثم غمر البطاطس في الوعاء، ويترك لمدة 20 دقيقة تقريبًا.
تصفية البطاطس من الماء، وتوضع في الزيت الساخن في مقلاة على النار، مع التقليب حتى الحصول على اللون الذهبي.
توضع على المناديل الورقية للتخلص من الزيت الزائد.

المصدر: elbalad

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