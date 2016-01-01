شهية ولذيذة .. طريقة عمل بيتزا الجلاش

بيتزا الجلاش من المعجنات الشهية واللذيذة التي لا يعرفها كثيرون، ويمكنك إعدادها وتحضيرها وتقديمها لأفراد اسرتك في المنزل على مائدة الغداء.
قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل بيتزا الجلاش في المنزل بأسهل الخطوات..
مقادير بيتزا الجلاش
جلاش
سمنة
لحمة مفرومة
بصل مفروم
زيت
بهارات
ملح
فلفل أسود
عصير طماطم
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