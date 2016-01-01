شهية ولذيذة .. طريقة عمل بيتزا الجلاش

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بيتزا الجلاش

بيتزا الجلاش من المعجنات الشهية واللذيذة التي لا يعرفها كثيرون، ويمكنك إعدادها وتحضيرها وتقديمها لأفراد اسرتك في المنزل على مائدة الغداء.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل بيتزا الجلاش في المنزل بأسهل الخطوات..

مقادير بيتزا الجلاش
جلاش
سمنة
لحمة مفرومة
بصل مفروم
زيت
بهارات
ملح
فلفل أسود
عصير طماطم

زعتر جاف
ثوم مفروم
جبنة رومي مبشورة
جبنة موتزاريلا مبشورة
زيتون حلقات
فلفل ألوان
بيض
لبن

طريقة تحضير بيتزا الجلاش
-تشوح اللحمة المفرومة ثم تضاف سمنة وبصل، وتتبل بملح وفلفل وبهارات ثم يضاف عصير طماطم وفلفل ألوان وزيتون وثوم وزعتر
- يقطع الجلاش
-يخفق بيض ولبن ويتبل بملح وفلفل ثم تضاف سمنة ودقيق
-يدهن قاع الصينية بسمنة ثم يرص الجلاش ويرش بخليط البيض واللبن
-يوضع خليط اللحمة ثم الجبن على الوجه
- تدخل الفرن حتى تمام النضج
- تقدم بالهنا

المصدر: برنامج على قد الإيد

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