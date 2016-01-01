من بينها البروكلي وعين الجمل.. أطعمة تساعد على علاج التهاب المفاصل



التهاب المفاصل التهاب المفاصل

يصادف اليوم الموافق 19 أكتوبر من كل عام، الاحتفال بـ ـاليوم العالمي لالتهاب المفاصل، وذلك بهدف التوعية للوقاية من الإصابة وتجنب مخاطره والكشف المبكر عن التهاب المفاصل.



والتهاب المفاصل هو مصطلح يطلق على فئة من الأمراض التي تسبب الألم والتورم والصلابة في المفاصل،ويمكن أن يؤثر على جميع الأشخاص من مختلف الأعمار، كما أن هناك العديد من أنواع التهاب المفاصل، منها الفصال العظمي، نوع آخر هو التهاب المفاصل الروماتويدي ، وهو مرض مناعي ذاتي يهاجم فيه جهازك المناعي للمفاصل.



وهناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تخفف من التهاب المفاصل ويمكن أن تساعد على تخفيف بعض آلام المفاصل المرتبطة بالالتهاب، حيث وجدت إحدى الدراسات الاستقصائية أن 24 ٪ من المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي أفادوا بأن نظامهم الغذائي كان له تأثير على شدة أعراضهم.

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فهناك أفضل 10 أطعمة يجب تناولها إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل هما ...- الأسماك الدهنيةتحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د ، وكلاهما قد يكون مفيدًا في تقليل الالتهاب وشدة أعراض التهاب المفاصل.-الثوموجدت الدراسات التي أجريت على البشر أن الثوم قد يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ، وأن تناوله قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام.-الزنجبيللقد ثبت أن الزنجبيل يقلل من أعراض التهاب المفاصل، وجدت الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات أيضًا أنها قد تقلل الالتهاب ، ولكن هناك حاجة لمزيد من البحث على البشر.-البروكلييحتوي على مادة السلفورافين والتي قد يكون لها خصائص مضادة للالتهابات-عين الجملغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي يمكن أن تخفف من أعراض التهاب المفاصل وكذلك الالتهابات.-التوتيحتوي على مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تقلل من علامات الالتهاب المرتبطة بالتهاب المفاصل.-السبانخغنية بمضادات الأكسدة ، بما في ذلك الكايمبفيرول، وجدت الدراسات التي أجريت على بعض الأشخاص أن الكايمبفيرول يمكن أن يقلل الالتهاب ويبطئ تقدم التهاب المفاصل.-العنبالعنب له خصائص مضادة للالتهابات ويحتوي على مركبات قد تساعد في تقليل الالتهاب.-زيت الزيتونثبت أن زيت الزيتون يقلل الالتهاب وقد يترافق مع انخفاض خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات أنه قد يبطئ تطور التهاب المفاصل ويخفف الأعراض.-عصير الكريزتشير الدراسات إلى أن عصير الكرز الحامض يمكن أن يقلل الالتهاب ويخفف بعض أعراض التهاب المفاصل.