معلومات لا تعرفها عن الثعلبة

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الثعلبة

قالت وسام سوقية، أخصائية البشرة والتجميل، إن الثعلبة من الأمراض الجلدية التي تتسبب في تساقط الشعر ووجود فراغات في الشعر وتصيب اي مكان في الجسم و لا تقتصر على أماكن محددة مما يؤثر على الشكل الجمالي بالسلب.

وأضافت أخصائية البشرة والتجميل، أن أبرز الأسباب التي تؤدي إلي الإصابة بـ الثعلبة هي المناعة ذاتية"مناعة الجسم تهاجم الشعر كجسم غريب".

أما علاج الثعلبة فيكون على حسب نوعها اذا كانت محددة في منطقة فيمكنك استخدام كريمات كورتيزون ومرهم تاكروليمس وحقن كورتيزون مخفف موضعية، أما اذا كانت منتشرة فيجب تناول حبوب كورتيزون ،حبوب الزيلجانز وعلاجات اخرى محسسات موضعية ،علاج ضوئي.

ونصحت وسام سوقية، بعدم استخدم الثوم أبدا في علاج الثعلبة و يجب التوجه لطبيب جلدية، وعدم تناول الأدوية إلا بعد الكشف و الفحص و تحديد النوع والرجوع إلي الطبيب ، وعدم استخدام العلاج بشكل شخصي دون استشارة طبيب .

المصدر: elbalad

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