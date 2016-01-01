دليل على كورونا.. ظهور شعر كثيف بهذه المنطقة في الجسم

آخر الأخبارالصحة والجمال › دليل على كورونا.. ظهور شعر كثيف بهذه المنطقة في الجسم

صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

"وجود شعر كثيف بمنطقة الظهر" هذا أحدث ما توصل إليه الباحثون والأطباء بشأن علامات فيروس كورونا المستجد، فقد يعتقد عدد من العلماء أن هذه العلامة قد تكون دليلًا على أن الحالة خطرة.

كانت تلك الدراسة قد خلص إليها علماء من معهد كارولينكسا بالسويد وعدد من العلماء الألمان، وهم يرجحون أن الشعر الكثيف بالظهر يرتبط بالحالة الخطرة للمرضى.

وورد في الدراسة أن الشعر الكثيف في منطقة الظهر يدل على وجود جينات بالحمض النووي تعود لإنسان "نياندرتال" وهو الإنساني البدائي المنقرض من أوروبا منذ حوالي 24 ألف سنة.

فهناك نحو 16 % من سكان أوروبا الأصليين تتضمن أحماضهم النووية على جينات لهذا الإنسان البدائي، ومن هنا تؤثر تلك الجينات فيما يسمى بمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة لدى مصابي فيروس كورونا.

وقد أشار العالم الروسي "دميتري نيكوغوسوف" إلى أن الأشخاص ممن تتضمن أجسادهم هذا الحمض النووي، تزداد لديهم فرص الإصابة بمرض السكر ومتلازمة كرون وهي مرتبطة الأمعاء، وكذلك ظهور شعر كثيف.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على دليل على كورونا.. ظهور شعر كثيف بهذه المنطقة في الجسم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
9132

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager