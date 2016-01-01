دليل على كورونا.. ظهور شعر كثيف بهذه المنطقة في الجسم

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"وجود شعر كثيف بمنطقة الظهر" هذا أحدث ما توصل إليه الباحثون والأطباء بشأن علامات فيروس كورونا المستجد، فقد يعتقد عدد من العلماء أن هذه العلامة قد تكون دليلًا على أن الحالة خطرة.



كانت تلك الدراسة قد خلص إليها علماء من معهد كارولينكسا بالسويد وعدد من العلماء الألمان، وهم يرجحون أن الشعر الكثيف بالظهر يرتبط بالحالة الخطرة للمرضى.



وورد في الدراسة أن الشعر الكثيف في منطقة الظهر يدل على وجود جينات بالحمض النووي تعود لإنسان "نياندرتال" وهو الإنساني البدائي المنقرض من أوروبا منذ حوالي 24 ألف سنة.

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فهناك نحو 16 % من سكان أوروبا الأصليين تتضمن أحماضهم النووية على جينات لهذا الإنسان البدائي، ومن هنا تؤثر تلك الجينات فيما يسمى بمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة لدى مصابي فيروس كورونا.وقد أشار العالم الروسي "دميتري نيكوغوسوف" إلى أن الأشخاص ممن تتضمن أجسادهم هذا الحمض النووي، تزداد لديهم فرص الإصابة بمرض السكر ومتلازمة كرون وهي مرتبطة الأمعاء، وكذلك ظهور شعر كثيف.