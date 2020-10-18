أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 19-10-2020

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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 19-10-2020

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه؛ في مستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق 19-10-2020؛ لليوم الرابع علي التوالي لدي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وصل لـ 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع منذ الخميس الماضي.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري نحو 20.2 جنيه للشراء و 20.32 جنيه للبيع.

ووصل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه إلي 17.09 جنيه للشراء و 17.2 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الـ 100 ين ياباني مقابل الجنيه نحو 14.83 جنيه للشراء و 14.93 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.32 جنيه للشراء و 18.44 جنيه للبيع.
وسجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه نحو 2.33 جنيه للشراء مقابل 2.35 جنيه للبيع.

وعلي صعيد العملات العربية مقابل الجنيه المصري فقد وصل سعر الدينار الكويتي باعتباره اكبر العملات قيمة؛ مقابل الجنيه نحو 51.1 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه إلي نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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