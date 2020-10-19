أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 19-10-2020

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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 19-10-2020

استقرت أسعار الخضروات و الفاكهة لليوم الثاني على التوالي؛ في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 19-10-2020؛ طبقا لما اعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة.

ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلي 4.5 جنيه و البطاطس بـ2.75 جنيه و البصل بـ4.5 جنيه للكيلو

أما الكوسة فوصل سعرها لـ6 جنيهات للكيلو و الجزر بـ5.5 جنيه و الفاصوليا الخضراء بـ10 جنيهات و الباذنجان البلدي بـ3.5 جنيه للكيلو و الرومي بـ2.5 جنيه.

أما الباذنجان الأبيض فوصل سعره لـ3.5 جنيه للكيلو و الفلفل الرومي البلدي بـ 6 جنيهات والصوب منه بـ4 جنيهات و الفلفل الحامي البلدي بـ5 جنيهات و الصوب منه بـ 3 جنيهات، و الفلفل الألوان بـ 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الملوخية نحو 3 جنيهات للكيلو و الخيار البلدي بـ5 جنيهات والصوب مننه بـ6 جنيهات، و السبانخ بـ 10 جنيهات و الفلقلاس بـ 7 جنيهات و البطاطا بـ3.5 جنيه للكيلو .

أما الثوم فوصل سعر الكيلو منه لـ27 جنيها واللفت بـ 1.25 جنيه للكيلو.

وعلي صعيد الفاكهة وصل سعر كيلو البرتقال البلدي و السكري لـ10 جنيهات للكيلو وأبو سرة بـ7 جنيهات و الجريب فروت بـ 5 جنيهات للكيلو .
بلغ سعر كيلو الليمون البلدي 6 جنيهات و الأضاليا بـ3 جنيهات، والعنب الكرمسن بـ9 جنيهات والأحمر الرومي بـ5 جنيهات، أما التفاح الإيطالي فوصل لـ27 جنيها للكيلو

المصدر: صدى البلد

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