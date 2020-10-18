

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 19 أكتوبر ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 19 أكتوبر

وتذبذبت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الجمعة، حيث تراجعت في بداية التعاملات بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، لترتفع في التعاملات المسائية بقيمة تراوحت بين جنيهان و4 جنيهات، بينما زاد عيار 21 بقيمة بلغت 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأربعاء، بقيمة بلغت 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 830 جنيها، وعيار 18 نحو 711 جنيه، وعيار 24 نحو 949 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6640 جنيها.يأتي ذلك بعد تراجع أسعار الذهب في مصر، في ختام تعاملات الثلاثاء وتراوحت قيمة الانخفاض بين 9 جنيهات و11 جنيها، بينما تراجع عيار 21 بقيمة بلغت 10 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.