كشفت شركة أوبل النقاب عن الموديل الجديد من سيارة الأراضي الوعرة كروس لاند، والذي يظهر بملامح أكثر رياضية على المقدمة وشبكة المبرد والكشافات والمصابيح الخلفية.
وأوضحت الشركة الألمانية أنه إلى جانب الضبط الرياضي لمجموعة التعليق والتوجيه تم تجهيز الموديل الجديد بنظام التحكم في الجر وتهدف هذه الميزة لجعل السيارة مناسبة للسير على الطرق الرملية والزلقة والموحلة.
وتتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 61 كيلووات/83 حصان و96 كيلووات/130 حصان.
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التعليقات على أوبل تقدم كروس لاند الجديدة
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