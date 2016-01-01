

لاندكروزر 2022 toyota land cruiser تصدر في نسخة رياضية لاندكروزر 2022 toyota land cruiser تصدر في نسخة رياضية

تواترت انباء حول ظهور العملاق الياباني تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser في نسخة رياضية بمحرك v8 والتي منتظر ان تظهر بشكل جديد في يونيو 2021 .



وتأكدت هذه الانباء عندما صرح المتحدث باسم تويوتا في أستراليا بأنه لا يوجد أي مانع من حصول تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser وهايلكس على فئة جازو ريسينج GR رياضية بمحرك كبير لتلبية طلبات جميع العملاء من محبي سيارات العملاق الياباني تويوتا .

ويؤكد هذا التصريح أن تويوتا تدرس بالفعل نسخة رياضية من تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser خاصة وأن تويوتا هايلكس GR تم تسجيل ملكيتها التجارية مؤخرًا وتؤكد المصادر أنه جارٍ تطويرها لتظهر بشكل رياضي في اقرب وقت ممكن .

ستأتي تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser بمحركات جديدة بينها تيربو ديزل V6، بينما نسخة GR قد تقتبس من لكزس محرك بنزين توين تيربو 8 سلندر 4000 سي سي .

و من المحتمل أيضًا تقديم فئة مخصصة للطرق الوعرة من تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser ما يعني بأن تويوتا تنوي طرح نسخ متعددة من الموديل بتعديلات متنوعة لتلبي متطلبات جميع العملاء خصوصا عشاق السيارات الرياضية الكبيرة.