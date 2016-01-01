

زيادة 10 آلاف جنيه على أسعار أوبل جراند لاند اكس 2020 في مصر زيادة 10 آلاف جنيه على أسعار أوبل جراند لاند اكس 2020 في مصر

بعد زيادة أسعارها في أغسطس الماضي، أعلنت شركة المنصور باعتبارها وكيلا لسيارات أوبل الألمانية في مصر عن زيادة جديدة بسعر موديل 2020 من سيارتها أوبل جراند لاند اكس المتاحة في السوق المحلي، حيث بلغت هذه الزيادة أيضا 10 ألاف جنيه (نفس قيمة الزيادة السابقة) على جميع فئات السيارة، وبذلك أصبحت أسعارها كالتالي:



- فئة أولى من 439 ألف و990 جنيه إلى 449 ألف و990 جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).



- فئة ثانية من 479 ألف و990 جنيه إلى 489 ألف و990 جنيه (زيادة 10 ألاف جنيه).

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- فئة ثالثة من 509 ألف و990 جنيه إلى 519 ألف و900 جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).ويتم تقديم هذه السيارة في مصر بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 163 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).