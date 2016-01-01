بعد زيادة أسعارها في أغسطس الماضي، أعلنت شركة المنصور باعتبارها وكيلا لسيارات أوبل الألمانية في مصر عن زيادة جديدة بسعر موديل 2020 من سيارتها أوبل جراند لاند اكس المتاحة في السوق المحلي، حيث بلغت هذه الزيادة أيضا 10 ألاف جنيه (نفس قيمة الزيادة السابقة) على جميع فئات السيارة، وبذلك أصبحت أسعارها كالتالي:
- فئة أولى من 439 ألف و990 جنيه إلى 449 ألف و990 جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).
- فئة ثانية من 479 ألف و990 جنيه إلى 489 ألف و990 جنيه (زيادة 10 ألاف جنيه).
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التعليقات على زيادة 10 آلاف جنيه على أسعار أوبل جراند لاند اكس 2020 في مصر
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