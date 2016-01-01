

بالصور.. مدينة الملاهي اليابانية تتيح العمل من عجلة فيريس بالصور.. مدينة الملاهي اليابانية تتيح العمل من عجلة فيريس

كان من المؤكد أن فوضى COVID-19 تخلق طرقًا جديدة للعمل ، ولكن إليك طريقة ربما لن تفكر فيها: حديقة ترفيهية للعمل من المنزل.



في الأسبوع الماضي ، بدأت يوميوريلاند ، وهي مدينة ملاهي في طوكيو باليابان ، في تقديم حزمة "Workcation" التي تتيح للأشخاص الذين يعملون من خلال جهاز كمبيوتر محمول القيام بذلك عن طريق حمام سباحة على طراز المنتجع أو حتى على عجلة فيريس بها نقاط Wi-Fi في جميع الأنحاء.



WFH؟ نحن رسميًا في عصر WFFW. يتقاضى Yomiuriland 1900 ين (18 دولارًا و 14 جنيهًا إسترلينيًا و

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25 دولارًا أستراليًا) مقابل تصاريح أيام الأسبوع ، والتي تشمل كشكًا بجانب المسبح وتذكرة لمدة ساعة لعجلة فيريس.مثل الدول المتقدمة الأخرى ، تحولت القوى العاملة في اليابان بشكل كبير من المكتب إلى العمل عن بعد منذ مارس. في يونيو ، طلبت حكومتها من الشركات أن تهدف إلى جعل 70٪ على الأقل من موظفيها يعملون من المنزل. أظهر استطلاع أجرته رويترز في أغسطس أن 65٪ من الشركات شجعت الموظفين على العمل عنبعد. أعلنت شركة Fujitsu ، مثل Twitter ، عن ترتيب دائم للعمل من المنزل لموظفيها البالغ عددهم 80.000 موظف.لقد كان أداء اليابان جيدًا نسبيًا مع الوباء. مع 1.32 حالة وفاة لكل 100.000 شخص ، فقد عانى أقل بكثير من المملكة المتحدة (65.68 حالة وفاة لكل 100.000) ، والولايات المتحدة (67.03) ، ودول أمريكا الجنوبية الأكثر تضرراً مثل البرازيل (73.36) وبيرو (105.19). كان هناك ما يزيد قليلاً عن 92000 حالة في اليابان ، مع 1670 حالة وفاة.بعد يوم من العمل في Yomiuriland ، ستتمكن من دفع مبلغ إضافي للوصول إلى مناطق المرح في الحديقة. لكن الحراس يحذرون: قواعد فيروس كورونا في اليابان تعني أن الصراخ غير مسموح به على أفعوانيات.