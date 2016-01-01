

ناسا: كويكب بينو غنيًا بالبلاتين والذهب ناسا: كويكب بينو غنيًا بالبلاتين والذهب

بينما تستعد المركبة الفضائية التابعة لوكالة ناسا للحظة التاريخية لأخذ عينة من سطح الكويكب بينو في 20 أكتوبر ، فإن هذه البقايا الأصلية من الأيام الأولى لنظامنا الشمسي تقدم أكثر مما تراه العين.



مهمة ناسا الأولى لإعادة عينة من كويكب قديم - الأصول ، التفسير الطيفي ، تحديد الموارد ، Security-Regolith Explorer ، أو OSIRIS-Rex - هي رحلة مدتها سبع سنوات تنتهي عند التسليم إلى الأرض 60 جرامًا على الأقل ، وربما ما يصل إلى 2 كجم تقريبًا من العينة.



يعد بأن يكون أكبر كمية من المواد خارج الأرض التي تم إرجاعها من الفضاء منذ عصر أبولو.

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يأمل العلماء في المهمة أن المعادن المائية والمواد العضوية من المحتمل أن تكون موجودة في العينة التي تم جمعها ، وكشف في النهاية عن بعض علامات الحياة في العالم الغريب.وقالت ناسا في بيان إن بينو مصنف على أنه كويكب من النوع ب ، مما يعني أنه يحتوي على الكثير من الكربون في ومعادنه المختلفة.Bennu هو كويكب كربوني لم يخضع لتغير جذري في تكوينه ، مما يعني أنه على وتحت سطحه الأكثر عمقًا من اللون الأسود هناك مواد كيميائية وصخورمن ولادة النظام الشمسي.لم يضطرب بينو (في الغالب) لبلايين السنين.إنها ليست فقط قريبة بشكل ملائم وكربونية ، ولكنها أيضًا بدائية جدًا لدرجة أن العلماء حسبوا أنها تشكلت في أول 10 ملايين سنة من تاريخ نظامنا الشمسي - منذ أكثر من 4.5 مليار سنة.هل بينو فضائي نفايات أم كنز علمي؟بينما تبدو "كومة الأنقاض" كإهانة ، فهي في الواقع تصنيف فلك حقيقي.وفقًا لوكالة ناسا ، فإن "الكويكبات التي تشبه كومة الأنقاض مثل بينو هي أجرام سماوية مكونة من الكثير من قطع الحطام الصخري التي ضغطت عليها الجاذبية معًا".Bennu هي قطعة أثرية بدائية محفوظة في فراغ الفضاء ، وتدور بين الكواكب والأقمار والكويكبات والمذنبات.نظرًا لكونها قديمة جدًا ، يمكن صنع Bennu من مادة تحتوي على جزيئات كانت موجودة عندما تشكلت الحياة لأول مرة على الأرض.تعتمد جميع أشكال الحياة على الأرض على سلاسل من ذرات الكربون المرتبطة بالأكسجين والهيدروجين والنيتروجين وعناصر أخرى. ومع ذلك ، فإن المواد العضوية مثل النوع الذي