

4 أطعمة لا غنى عنها لتقوية مناعتك وتحسين صحتك .. تعرف عليها 4 أطعمة لا غنى عنها لتقوية مناعتك وتحسين صحتك .. تعرف عليها

الطعام أحد أهم الأشياء في حياتنا ويُحسب كأحد الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، يلعب الطعام دورًا رئيسيًا في وظائف الجسم الأساسية وهوالمصدرالأساسي لتغذية الجسم، كما أن نوع الطعام الذي نتناوله، وكيفية تحضيره يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحتنا، وفي تحديد مخاطر الإصابة بالعدوى والأمراض المختلفة.



ووفقا لتقرير لصحيفة time now news يمكن للغذاء أن يلعب دورًا رئيسيًا في تحسين الصحة وتعزيز المناعة، وهناك أطعمة صحية ومغذية يجب تضمينها في نظامك الغذائي خلال هذه الفترة لمقاومة عدوى فيروس كورونا والمراض الموسمية .





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4 أغذية مغذية لدعم الجهاز المناعىسمك السلمون: معروف بفوائده على صحة القلب والجلد والشعر ، ومن المعروف أن السلمون غني بمغذٍ واحد أحماض أوميجا 3 الدهنية، وتتكون الأسماك الدهنية من العديد من العناصر الغذائية الأخرى أيضًا ، مما يجعلها طعامًا رائعًا تضيفه إلى نظامك الغذائي، تحتوي قطعة 100 جرام من السلمون على 2.8 جرام من أوميجا 3 وبروتين حيواني عالي الجودة والكثير من الفيتامينات والمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم وفيتامين ب.الثوم : يشتهر الثوم بخصائصه المعززة للمناعة والنكهة الرائعة التي يضيفها إلى أي طعام تضيفه إليه، ويعد الثوم أيضًا أحد أكثر الأطعمة الغنية بالمغذيات الموجودة هناك يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات C و B1 و B6 والكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من مركبات الكبريت المفيدة مثل الأليسين.البطاطس: غنيه بالمغذيات، تحتوي حبة بطاطس كبيرة على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والنحاس والمنجنيز كما أنها يحتوي على فيتامين سي ومعظم فيتامينات ب، تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك تقريبًا ، وبكميات صغيرة .التوت: يؤكل التوت في جميع أنحاء العالم تقريبًا ، وهو غني جدًا بالمغذيات مما يجعله مفضلًا في الحلويات والوجبات الخفيفة وحتى كمكونات في الأطعمة، التوت مليء بمضادات الأكسدة والمركبات التي يمكن أن تساعدك على البقاء بصحة جيدة ، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض ، وحتى الوقاية من السرطان.