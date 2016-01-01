موعد مباراتي الإياب لـ الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

آخر الأخباراخبار الرياضة › موعد مباراتي الإياب لـ الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

صورة الخبر: دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا

حقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

يستضيف نادي الزمالك، فريق الرجاء المغربي يوم السبت، في الساعة التاسعة مساء يوم 24 أكتوبر من الشهر الجاري في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، في اللقاء المقرر إقامته بإستاد القاهرة.

ويكفي الزمالك التعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للنهائي المقررة إقامته في مصر يوم 6 نوفمبر المقبل.

كما يستضيف الأهلي الوداد المغربي على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة 23 أكتوبر، وذلك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، وذلك في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ومن المقرر أن تحتضن مصر نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على موعد مباراتي الإياب لـ الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
51875

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager