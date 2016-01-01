حقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.
يستضيف نادي الزمالك، فريق الرجاء المغربي يوم السبت، في الساعة التاسعة مساء يوم 24 أكتوبر من الشهر الجاري في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، في اللقاء المقرر إقامته بإستاد القاهرة.
ويكفي الزمالك التعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للنهائي المقررة إقامته في مصر يوم 6 نوفمبر المقبل.
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التعليقات على موعد مباراتي الإياب لـ الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
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