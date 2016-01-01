ننشر رد فتوى مجلس الدولة على عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. مستندات



مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

حصل صدى البلد، علي نسخة من الفتوى الصادرة من قسمى الفتوى والتشريع بشأن مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك.



و انتهت الجمعية فى فتواها التى استغرقت اقل من يوم الي عدم ملائمة إبداء الرأي القانونى في الفتوى ، وذلك لتعلق الطلب بنزاع لازال معروضًا علي محكمة القضاء الإدارى .





وكشفت الأوراق عن ورود خطاب وزير الشباب والرياضة في يوم ١١ أكتوبر الجاري ، الي مجلس الدولة لطلب إفتاء الرأي القانون في مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس نادي الزمالك ، ومن ثم إحالته الي قسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، في يوم ١٣ أكتوبر ليُعرض علي الجمعية العمومية ، وتم الانتهاء منه في خلال يوم واحد ، والانتهاء من ابداء الرأي القانونى وإرسال الفتوى في صورتها الأخيرة لوزير الشباب والرياضة .

قد يعجبك أيضا...

وتضمنت الفتوى ، أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة ۱۹۷۲ تنص على أن: "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا في المسائل والموضوعات التى تتعلق بالمسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء ، أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.وأشارت الفتوى ، أن ما استقر عليه إفتاؤها من أن الاختصاص المعقود لها بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها بإحدى الطرق المقررة قانونا، إنما يقع بحسب الأصل على حالة واقعية بعينها بما تنطوي عليه من ظروف وملابسات وغيرها من الاعتبارات، وفقا للأنظمة القانونية الحاكمة لها، إلا أنه يكون من غير الملائم التصدي لموضوع ما بإبداء الرأي فيه متى كان مطروحا على القضاء .