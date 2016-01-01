حصل صدى البلد، علي نسخة من الفتوى الصادرة من قسمى الفتوى والتشريع بشأن مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك.
و انتهت الجمعية فى فتواها التى استغرقت اقل من يوم الي عدم ملائمة إبداء الرأي القانونى في الفتوى ، وذلك لتعلق الطلب بنزاع لازال معروضًا علي محكمة القضاء الإدارى .
وكشفت الأوراق عن ورود خطاب وزير الشباب والرياضة في يوم ١١ أكتوبر الجاري ، الي مجلس الدولة لطلب إفتاء الرأي القانون في مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس نادي الزمالك ، ومن ثم إحالته الي قسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، في يوم ١٣ أكتوبر ليُعرض علي الجمعية العمومية ، وتم الانتهاء منه في خلال يوم واحد ، والانتهاء من ابداء الرأي القانونى وإرسال الفتوى في صورتها الأخيرة لوزير الشباب والرياضة .
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التعليقات على ننشر رد فتوى مجلس الدولة على عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. مستندات
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