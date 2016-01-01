علق ابراهيم سعيد على أداء بدر بانون مدافع الرجاء المغربي امام نادي الزمالك في مباراة امس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلا: "بدر بانوب بالطول ده مخدش ولا كره عرضية!! نقطه ضعف فريق الرجاء يجب استغلالها".
وحقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.
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التعليقات على نقطة ضعف الرجاء.. تعليق إبراهيم سعيد على أداء بدر بانون أمام الزمالك
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