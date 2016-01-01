نقطة ضعف الرجاء.. تعليق إبراهيم سعيد على أداء بدر بانون أمام الزمالك

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صورة الخبر: بدر بانون
بدر بانون

علق ابراهيم سعيد على أداء بدر بانون مدافع الرجاء المغربي امام نادي الزمالك في مباراة امس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلا: "‏بدر بانوب بالطول ده مخدش ولا كره عرضية!! نقطه ضعف فريق الرجاء يجب استغلالها".

وحقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وجاء هدف اشرف بن شرقي فى الدقيقة 18 ، عن طريق اشرف بن شرقي بعد عرضية رائعه من زيزو ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .

وهنأ الاتحاد المصري لكرة القدم، نادي الزمالك، بفوزه المستحق على نادي الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الأبطال الأفريقية في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة بالمغرب.

المصدر: elbalad

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