اكتشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين خلال عمليات التفتيش الدورية التي يقوم بها، عينات من الفيروس التاجي الحي، على عبوات تحتوي سمك القد المجمد المستورد.
واكتشف الخبراء هذه الفيروسات الحية خلال التحقيقات الجارية في أسباب تفشي "كوفيد-19" في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ. بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.
وجاء في البيان الصادر عن المركز، يمكن في ظروف معينة، أن يبقى الفيروس التاجي المستجد حيا على عبوات المواد خلال فترة طويلة وقد يسبب الإصابة بالمرض "عبر سلسلة التجميد الدولية".
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التعليقات على الصين تكشف مصدر تفشي "كوفيد-19" في مدينة تشينغداو
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