هنأ البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، لاعبي الرجاء وجهازه الفني؛ بالفوز بالدوري المغربي الذي حققه الأسبوع الماضي، كما قدم الشكر إلى لاعبي الزمالك على الفوز على الرجاء في عقر داره ببطولة أفريقيا.
وأضاف "باتشيكو"، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن لاعبي الزمالك يستحقون التحية خاصة بعد أن لعبوا خمس مباريات في آخر أسبوعين، موضحا أن الزمالك مازال أمامه شوط آخر في مصر لكنه في وضعية أفضل بعد تحقيق الفوز.
أشار إلى أنه لابد أن نعترف بأن فريق الرجاء منافس قوي وله كل الاحترام، وسيبدأ الفريق من الآن التركيز على مباراة الشوط الثاني في مصر، مشددا على أن الزمالك كان أكثر تنظيمًا وذكاء في الملعب، وأن كرة القدم تحتاج إلى التوفيق أحيانا، وهو ما حدث بالفعل وكان التوفيق حليفنا.
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التعليقات على باتشيكو يكشف كواليس فوز الزمالك على الرجاء في عقر داره
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