أيمن نور يطالب وزير الداخلية التركي بتسليم 5 إعلاميين إخوان لمصر .. شاهد



أيمن نور أيمن نور

قال الإعلامي محمد الباز إن الإرهابي الأجير أيمن نور توجه أمس إلى أنقرة وخلال وجوده في أنقرة التقى وزير الداخلية التركي، من أجل تقديم مذكرة إلى الرئاسة التركية يطالب فيها بترحيل 5 إعلاميين من اسطنبول.



وتابع"الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، الـ 5 هما :أحمد حمدي إبراهيم..أحد العاملين بقناة الشرق، و سامي كمال الدين، وطارق قاسم، ومحمد الشرقاوي ، ياسر العمدة.



وأكمل: السبب في طردهم هو أن أيمن نور يعتقد أنهم السبب في وصول التسريبات لنا ونقل الأخبار، معقبا: تم تهديد الإعلاميين الـ5 بالترحيل والتسليم للسيسي.

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وعرض "الباز" تفاصيل تهديد الإعلامي أحمد حمدي لجماعة الإخوان، مطالبا تركيا بحمايته منهم،وعلق ياسر العمدة على قرار طرده بالتهديد، قائلا:" أي حد هيفكر يمسنا هيدفع الثمن غالي".