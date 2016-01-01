سر لن تتوقعه في عمل الدجاج المقرمشة بطريقة كنتاكي



عمل الدجاج المقرمشة بطريقة كنتاكي عمل الدجاج المقرمشة بطريقة كنتاكي

تعد الدجاج البروستد او الكنتاكي من الوجبات التي يعشقها الكثير ، وتحاول ربات المنزل تقديمها في المنزل ولكن لن يتقن الكثير سر خلطةالتي يمكن ان تتعرفي عليها خلال الوصفة التالية



المقادير

كيلو دجاج مقطع

كوب ونصف من الدقيق



3 أكواب حليب

زعتر الاوريغانو

ملعقة كبيرة بابريكا

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ملعقة كبيرة كزبرةملعقةكبيرة ونصف ثوم بودرةملعقة كبيرة كركمنصف كوب من نشا الذرةنصف ملعقة شاي فلفل اسودملعقة كبيرة زنجبيلملعقة شاي ملح طعام3 ملاعق طعام حامض الليمون او خل ابيضملعقة كبيرة حبق او ريحانملعقة كبيرة كزبرة يابسةالطريقةيجب غسل قطع الدجاج جيدًا, ثم تركها ليلة كاملة مع الملح والليمون, ثم نقوم بغسل الدجاج جيدًا, ونقوم بغمل ثقب له في جميع الأماكن.نأخذ إناء نضيف إليه الحليب وحامض الليمون أوالخل والملح والفلفل الأسود, ثم نمزج الكل جيدًا, نضع قطع الدجاج في مزيج الحليب ونتركه أقل شيء مدة ساعة في الثلاجة.في إناء نضيف الدقيق ونصف كوب من نشا الذرة ثم التوابل مع الريحان والثوم بودرة والكزبرة وطبعًا الملح, ونمزج الكل جيدًا.في هذه الأثناء نقوم بتسخين الزيت جيدًا.نأخذ إناء ثاني نضع فيه ماء بدرجة حرارة المطبخ, ثم نقوم بغمس قطع الدجاج في مزيج الدقيق مدة دقيقة ونصف, نحاول إدخال الدقيق في كل أجزاء قطعة الدجاج, ونعيد الكرة مدة دقيقة ونصف, ثم نغمسها في الماء مدة 4 ثواني فقط ونعيد غمسها في مزيج الدقيق بنفس الطريقة.إذا أردتم أن تكون طبقة الدجاج الخارجة أكثر سمكًا, يمكنك إعادة غمسها في الماء ثم الدقيق مرة ثانية , لكن لايجب فعلها أكثر من مرة.بعدها مباشرة نقوم بوضعها في الزيت الحامي, ثم نقوم بخفض الحرارة إلى النصف, حتى يقلى الدجاج جيدًا.افعل نفس الخطوات مع كل قطع الدجاج, ثم قدمها بالصحة والعافية