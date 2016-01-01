لغداء خفيف.. طريقة عمل صدور الفراخ المقرمشة

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صورة الخبر: صدور الفراخ المقرمشة
صدور الفراخ المقرمشة

تعد صدور الفراخ، والأطعمة المقلية من أكثر الوجبات التي يفضلها الأطفال، ويمكنك تقديمها لهم بالعديد من الوصفات المختلفة، ونقدم لكم طريقة عمل الصدور المقلية للشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير صدور دجاج مقرمشة
صدور دجاج فيليه
1 كوب دقيق دقيق ذرة
1 ملعقة كبيرة نشا
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1 ملعقة كبيرة بودرة ثوم
1 ملعقة كبيرة بودرة بصل
2 ملعقة صغيرة بابريكا
2 ملعقة صغيرة كركم
شطة ناعمة
ملح
فلفل أسود
زيت للقلى

التقديم
بطاطس محمرة
كاتشاب

طريقة تحضير صدور دجاج مقرمشة
* تقطع صدور الدجاج الفيليه شرائح وتخلط مع التوابل والملح والفلفل الأسود

* يضاف القليل من الماء أو اللبن ويقلب كل الخليط

* تترك في التتبيلة لمدة ساعة مغطاة في الثلاجة

* يخلط الدقيق مع النشا والبيكنج بودر والملح ويقلب كل الخليط
* يخلط دقيق الذرة والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة غليظة القوام

* يوضع الدجاج في خليط دقيق الذرة ثم يقلى في الزيت

* يمكن أن تقدم مع البطاطس المحمرة والكاتشاب

المصدر: elbalad

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