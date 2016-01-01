لغداء خفيف.. طريقة عمل صدور الفراخ المقرمشة

تعد صدور الفراخ، والأطعمة المقلية من أكثر الوجبات التي يفضلها الأطفال، ويمكنك تقديمها لهم بالعديد من الوصفات المختلفة، ونقدم لكم طريقة عمل الصدور المقلية للشيف نجلاء الشرشابي.
مقادير صدور دجاج مقرمشة
صدور دجاج فيليه
1 كوب دقيق دقيق ذرة
1 ملعقة كبيرة نشا
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1 ملعقة كبيرة بودرة ثوم
1 ملعقة كبيرة بودرة بصل
2 ملعقة صغيرة بابريكا
2 ملعقة صغيرة كركم
شطة ناعمة
ملح
فلفل أسود
زيت للقلى
التقديم
بطاطس محمرة
كاتشاب
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