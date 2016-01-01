أسباب تسوس الأسنان



تسوس الأسنان تسوس الأسنان

تسوس الأسنان من أكثر المشكلات التى تسبب ألمًا قويًا للاسنان وهو عبارة عن خلل أو ضرر يصيب الأسنان بسبب تحول اللويحة السنية من السكريات إلى حمض.



وفي حالة تراكم طبقة البلاك، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل ، مثل الثقوب في الاسنان، ومن باب ان الوقاية افضل من العلاج نعرض اهم اسباب تسوس الأسنان لكي تتمكن من تجنبها وذلك وفقا لما عرضه موقع " nhs" .



فمك مليء بالبكتيريا التي تشكل غشاءً فوق الأسنان يسمى ترسبات الأسنان.

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عندما تستهلك طعامًا وتشرب نسبة عالية من الكربوهيدرات ، وخاصة الأطعمة والمشروبات السكرية ، فإن البكتيريا الموجودة في البلاك تحول الكربوهيدرات إلى طاقة تحتاجها ، وتنتج الحمض في نفس الوقت.يمكن للحمض أن يكسر سطح أسنانك ، مما يسبب ثقوبًا تعرف باسم التجاويف.بمجرد تشكل التجاويف في المينا ، يمكن أن تصل البلاك والبكتيريا إلى العاج ، وهو مادة أكثر نعومة شبيهة بالعظام تحت المينا.نظرًا لأن العاج أكثر ليونة من المينا ، فإن عملية تسوس الأسنان تتسارع.بدون علاج ، ستدخل البكتيريا إلى اللب ، المركز اللين للأسنان الذي يحتوي على الأعصاب والأوعية الدموية.في هذه المرحلة ، ستتعرض أعصابك للبكتيريا ، وعادة ما تجعل أسنانك مؤلمة.يمكن أن تسبب البكتيريا خراج أسنان في اللب ويمكن أن تنتشر العدوى في العظام مسببة نوعًا آخر من الخراج