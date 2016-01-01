يعد السرطان من أخطر الأمراض التى تهدد حياة الانسان وتسبب له متاعب كثيرة. ولكن العديد من الابحاث أثبتت ان هناك اشياء عديدة يمكن أن تحمي من السرطان وبعضها متاح للجميع بأسعار مقبولة بل وأحيانا تكون رخيصة.
ووفقا لما ذكره موقع " RT" وجدت الأدلة العلمية أن هناك عناصر غذائية معينة تتسم بخصائصها المضادة للسرطان ، ومنها البقدونس لوجود مركبات به قد يكون لها تأثيرات مضادة للسرطان.
يحتوي البقدونس على مركب معين له تأثير مضاد للسرطان ويتسبب في تقليل الإجهاد التأكسدي ، وهى حالة تتميز بخلل في مستويات المواد المحاربة للمرض "مضادات الأكسدة"، والذرات غير المستقرة تسمى "الجذور الحرة".
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التعليقات على طعام رخيص يحمي من السرطان.. ويقوي الجسم ضد الأمراض
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