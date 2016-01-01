طعام رخيص يحمي من السرطان.. ويقوي الجسم ضد الأمراض



البقدونس البقدونس

يعد السرطان من أخطر الأمراض التى تهدد حياة الانسان وتسبب له متاعب كثيرة. ولكن العديد من الابحاث أثبتت ان هناك اشياء عديدة يمكن أن تحمي من السرطان وبعضها متاح للجميع بأسعار مقبولة بل وأحيانا تكون رخيصة.



ووفقا لما ذكره موقع " RT" وجدت الأدلة العلمية أن هناك عناصر غذائية معينة تتسم بخصائصها المضادة للسرطان ، ومنها البقدونس لوجود مركبات به قد يكون لها تأثيرات مضادة للسرطان.



يحتوي البقدونس على مركب معين له تأثير مضاد للسرطان ويتسبب في تقليل الإجهاد التأكسدي ، وهى حالة تتميز بخلل في مستويات المواد المحاربة للمرض "مضادات الأكسدة"، والذرات غير المستقرة تسمى "الجذور الحرة".

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وما كشفته الادلة العلمية أن البقدونس غني بشكل خاص بمضادات الأكسدة الفلافونويد وفيتامين C، ما يقلل من الإجهاد التأكسدي مما يخفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان أبرزها القولون .ووجدت الابحاث أن تناول كمية كبيرة من الفلافونويد في النظام الغذائي، قد يقلل من احتمالات الإصابة بسرطان القولون بنسبة تصل إلى 30% وهي نسبة كبيرة.وكان للمجموعات الفرعية من مركبات الفلافونويد في البقدونس مثل ميريسيتين وأبيجينين تأثير مضاد للسرطان في الاختبارات المعملية و التجارب على الحيوان .كما انه يخفض خطر الاصابة بالسرطان لاحتوائه على فيتامين سى، ويوفر نصف كوب (30 جراما) من البقدونس 53% من الاحتياجات الغذائية بجسم الانسان الموصى بها دوليا.