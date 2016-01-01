الجيش الليبي: تركيا لا تريد حلا سياسيا في ليبيا

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قال مسؤول عسكري بالجيش الليبي إن تركيا لا تريد حلا سياسيا في ليبيا، وهو ما يفسر استمرار الجسر الجوي بين مطاراتها ومطارات غرب ليبيا وعلى رأسها قاعدة الوطية الجويّة، لنقل الأسلحة والمرتزقة والضبّاط الأتراك وتعزيز تواجدها في البلاد.



وعرفت أجواء غرب ليبيا، الأحد، نشاطا مكثفا للطيران العسكري التركي القادم، حيث كشفت المواقع المتخصصة في رصد حركة الطيران أن طائرتي شحن تركيتين أقلعتا من قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا، توجهت إحداهما إلى مصراتة.



قال مسؤول عسكري بالجيش الليبي إن تركيا لا تريد حلا سياسيا في ليبيا، وهو ما يفسر استمرار الجسر الجوي بين مطاراتها ومطارات غرب ليبيا وعلى رأسها قاعدة الوطية الجويّة، لنقل الأسلحة والمرتزقة والضبّاط الأتراك وتعزيز تواجدها في البلاد.

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وعرفت أجواء غرب ليبيا، الأحد، نشاطا مكثفا للطيران العسكري التركي القادم، حيث كشفت المواقع المتخصصة في رصد حركة الطيران أن طائرتي شحن تركيتين أقلعتا من قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا، توجهت إحداهما إلى مصراتة.والسبت، حذّر الجيش الليبي، ميليشيات الوفاق من مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقعه، وذلك بعد تلقيه معلومات مؤكدة تفيد بأن "الميليشيات الإجرامية والإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني واستفزازي يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة ومواقع قواته، ورصد تحشيد للميليشيات بالقرب من خط الفصل المحدد".