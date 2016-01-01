حتى الثلاثاء.. "التنبؤ بالفيضان" يكشف موعد وأماكن سقوط الأمطار في 72 ساعة مقبلة

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صورة الخبر: التنبؤ بالفيضان
التنبؤ بالفيضان

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار، خلال الفترة من 18 كتوبر حتى الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري.

وقالت وزارة الري اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه من المتوقع عدم سقوط أمطار اليوم وغدًا الاثنين، بينما من المتوقع أن تشهد البلاد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة الثلاثاء.

وأشار مركز التنبؤ بالفيضان، إلى أنه من المتوقع سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والغربية، وأجزاء من الصحراء الغربية.

المصدر: مصراوي

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