أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع وزارة الثقافة - أكاديمية الفنون، عن فتح باب التقدم للطلاب من جميع المحافظات للالتحاق بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك فى الفترة من 18 أكتوبر حتى 27 أكتوبر 2020، عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم والفنى.
وتعد مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية فى كافة مجالات الفنون، وتضم الأقسام الآتية (تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة، تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الصوت، تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير، تكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية، تكنولوجيا ماكياج وتنكر وأقنعة، تكنولوجيا تصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية، تكنولوجيا صناعة وتحريك الدمُى والعرائس، تكنولوجيا صناعة وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية، تكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية، تكنولوجيا إدارة خشبة مسرح، تكنولوجيا الحرف اليدوية والمنتجات الورقية).
وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية هى أول مدرسة متخصصة فى إعداد كوادر فنية تخدم مختلف مجالات الفنون؛ وذلك لما لمجال الصناعات الثقافية والفنون من دور كبير وهام فى الاقتصاد القومى، وتشكيل عقول وسلوكيات المجتمع، وأكمل مجاهد أنه سيتم تأهيل طلاب المدرسة عن طريق مراعاة تطبيق الجانب النظرى على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، والجانب العملى من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية لطلاب المدرسة فى بلاتوهات وقاعات ودور عرض أكاديمية الفنون وجهات الإنتاج الثقافى والفنى بوزارة الثقافة، ذلك بالإضافة إلى العمل على تطبيق المعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بالمدرسة مما يعزز من مهارات الطلاب وقدراتهم الفنية.
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التعليقات على "التعليم" تعلن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية
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