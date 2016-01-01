دخل رئيس الزمالك في مشادة عنيفة مع محامي اللجنة الأولمبية شهدت سبابا خلال تواجدهما في قاعة محكمة القضاء الإداري، لنظر طعن رئيس الزمالك على قرار اللجنة الأولمبية بعزله من رئاسة نادي الزمالك حيث نشبت مشادة كلامية بين مرتضي ومحامي اللجنة الأولمبية.
ووجه مرتضى منصور لمحامى الأولمبية تهمة التزوير أثناء مرافعته أمام المحكمة، وبعد انتهاء مرافعة مرتضى نشبت مشادة كلامية حادة بين الطرفين مما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة وتأجيلها لحين تهدئة الموقف.
وقررت المحكمة تأجيل الحكم إلى يوم 1 نوفمبر المقبل للاطلاع على حيثيات الحكم قبل القبول أو الرفض.
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التعليقات على ألفاظ خارجة.. خناقة عنيفة بين مرتضى منصور ومحامي اللجنة الأولمبية
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