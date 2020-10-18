

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

فتحت البورصة المصرية خلال مستهل التعاملات الصباحية لأول تعامل أسبوعي، اليوم الأحد؛ علي تراجع جماعي لمؤشراتها، برأسمال سوقي قيمته 627.94 مليار جنيه.



بدأ مؤشرها القيادي EGX30 علي تراجع بنسبة 0.49% مسجلا 11.322.71 نقطة بقيمة تداول تبلغ 11.3 مليون جنيه.



وسجل مؤشر EGX100 تراجعا بنسبة 0.38% عند 2.916.58 نقطة، بقيمة تداول تبلغ 2.91 مليون جنيه.

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وبلغ حجم تداول مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تراجع قدرها 0.3% بتداول اقترب من 2 مليون جنيه.وسجل مؤشر EGX50 هبوطا بمعدل 0.44% عند 2.137.46 نقطة بقيمة تداول تبلغ 2.13 مليون جنيه.وصل اجمالي العمليات التي تمت داخل المقصورة نحو 1254 عملية بـ 38.3 مليون دجنيه لـ 9.8 مليون ورقة مالية لـ85 شركة.ووصل حجم تداولات بورصة النيل لـ8 عمليات بـ 49 ألف جنيه شملت 5 شركات بـ23 ألف ورقة مالية.وخسرت البورصة 400 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا مستوى 617.1 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع مقابل مستوى 616.8 مليار جنيه.وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث أغلق مؤشر إيجى اكس 30 عند 11322 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.04%.بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 1.12% مغلقا الفترة عند 1983 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 0.04% مسجلا مستوى 1684 نقطة.و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.43%مغلقا عند 13236 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 0.54%مغلقا الفترة عند 2916 نقطة.