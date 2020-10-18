أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات تتراجع 34% في الربع الأول

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أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات تتراجع 34% في الربع الأول

القاهرة - مباشر : أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تراجع أرباحها بنسبة 33.6 بالمائة خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021 ، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها حققت أرباحاً خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020 نحو 277.735 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 418.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 547.87 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 670.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وحققت الشركة العام المالي الماضي (2019-2020) صافي ربح بلغ 1.48 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 1.83 مليار جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

المصدر: مباشر

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