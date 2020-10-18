القاهرة - مباشر : أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تراجع أرباحها بنسبة 33.6 بالمائة خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021 ، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها حققت أرباحاً خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020 نحو 277.735 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 418.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 547.87 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 670.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
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التعليقات على أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات تتراجع 34% في الربع الأول
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