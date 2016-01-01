

بوقاتي توقفت عن اختبار سيارتها الثانية بعد إشاعة بيع الشركة بوقاتي توقفت عن اختبار سيارتها الثانية بعد إشاعة بيع الشركة

أبقت مجموعة فولكس واجن جميع الخيارات مفتوحة مع شركاتها بوقاتي ولامبورغيني ودوكاتي.



تتميز بوقاتي بأهمية استثنائية في مجموعة فولكس واجن، وفي حين أن المجموعة تفكر ببيع شركة بوقاتي بالكامل فإن العمل على تطوير سيارة ثانية من بوقاتي قد توقف بالفعل، ولكن بسبب فايروس كورونا حسب ما صرح به رئيس بوقاتي Stephan Winkelmann.



بالرغم من ذلك أبدى Winkelmann بعض التفاؤل بخصوص مستقبل بوقاتي التي حصلت على حجوزات بنسبة 80% من السيارات المخطط بيعها في 2021. ونستطيع أن نقول أن مستقبل الشركة يلفه بعض الغموض الذي سينجلي بعد إعلان مجموعة فولكس واجن نيتها بشأن بوقاتي في نوفمبر.

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جدير بالذكر أن شركة بوقاتي تبيع القليل من السيارات كل عام، وذلك يصعب من عملية تطوير المحركات الكهربائية المناسبة لتقديم سيارات بمثل أداء تشيرون، أما استمرار محركات الوقود فيعني المزيد من رسوم الانبعاثات على الشركة وحتى استحالة البيع في بعض الأسواق التي ستتحول للسيارات الكهربائية في السنوات القادمة.