

تطبيقي بحث ومساعد جوجل يأتيان بميزة التعرف على الموسيقى بالدندنة تطبيقي بحث ومساعد جوجل يأتيان بميزة التعرف على الموسيقى بالدندنة

عندما يتعلق الأمر بالبحث عن الموسيقى بمجرد الاستماع إليها، فإن تطبيق شازام طُوّر لهذا الغرض، بنفس الوقت، هناك خدمة بحث جوجل التي تدعم نفس المهمة، وقبل 3 سنوات من الآن، أصبح مساعد جوجل هو الآخر يدعمها، والآن، تحصل إمكانات التعرف على الموسيقى من جوجل على ترقية، وذلك عبر البحث بدندنة منك.



بالتالي، سيكون الأمر في غاية السهولة عندما تبحث على مسار صوتي عالق على طرف لسانك، أما فيما يخص طريقة الاستخدام، فما عليك سوى تشغيل 10-15 ثانية من الأغنية وستقوم جوجل بإحضار المطابقات المحتملة التي تم تحديدها من خلال الذكاء الاصطناعي، وعندما تدندن، ستقوم جوجل بتحويل الصوت إلى سلسلة من الأرقام التي تمثل اللحن الأساسي، على أن تعمل أيضًا عند الصفير.



تطبيقي بحث ومساعد جوجل يأتيان بميزة التعرف على الموسيقى بالدندنة

أخيرًا، يتم إطلاق هذه الميزة بدءًا من اليوم في تطبيق بحث جوجل ومساعدها، وهنا أشارت الشركة بأنها متوفرة باللغة الإنجليزية على نظام iOS وبأكثر من 20 لغة على نظام أندرويد، ومما لاشك فيه، أن الدندنة تتجاوز اللغة.