

8 استخدامات جديدة لسائل جلي الصحون لا تتخيليها 8 استخدامات جديدة لسائل جلي الصحون لا تتخيليها

استخدامات جديدة لسائل جلي الصحون غير تقليدية نقدمها لك في هذا المقال وهي استخدامات مذهلة لسائل غسيل الأطباق غير المهمة الأساسية له، فسائل جلي الأطباق لا يقتصر استخدامه على غسل الصحون فقط، بل له العديد من الاستعمالات للتنظيف ستوفر عليك المال والجهد، فهو يستخدم لغسل الأطباق، إزالة البقع من الملابس والسجاد، تنظيف فرش الشعر وغيرها من الاستخدامات المذهلة تعرفي معنا عليها بالتفصيل حتى تستغلي سائل جلي الأطباق على الوجه الأمثل وتوفري في ميزانيتك الشهرية والكثير من المال الذي تنفقينه على شراء المنظفات.



8 استخدامات جديدة لسائل جلي الصحون

يمكنك عمل منظف إقتصادي لدواليب المطبخ الخشبية، فقط ضعي ملعقة صغيرة من سائل الجلي في بخاخ ممتلئ بالماء الدافئ ورجي البخاخ، ثم رشي القليل منه علي الرف الخشبي ويترك دقيقة ثم يُمسح بفوطة جافة.

وضع قطرات من سائل جلي الأطباق في الماء الدافئ، مع قطرات من الزيت العطري ومسح الأرضيات به، فهومنظف سريع ومعطر بنفس الوقت فقط إكتفي ببضع قطرات من سائل الجلي مع الماء حتى لا تتكون رغوة يصعب التخلص منها.

يمكنك غسل القطع الذهبية وإعادة اللمعة لها بنقعها في ماء دافئ مع قطرتين من السائل، ثم تُغسل بفرشاة أسنان قديمة ناعمة للوصول للزوايا والحفر، ثم إشطفيها بالماء الدافئ وتُجفف بقماشة قطنية.

للتخلص من بقع الزيوت على الملابس أو الدهون، فسائل جلي الأطباق يُستخدم ل غسيل الملابس يدوياً، فيمكنك إستخدام بضع قطرات من سائل الجلى لتنظيف الملابس وغسلها يدوياً وستذهلك النتيجة فمكونات سائل جلي الأطباق لها قدرة علي تفكيك الدهون بسهولة .

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سائل جلي الأطباق مثالي لتنظيف فرش الشعر للتخلص من بقايا الدهون والزيوت المتراكمة عليها فقط إنقعيها في وعاء يحتوي على ماء دافىء وبضع قطرات من سائل الجلي.

لتنظيف بقع السجاد أضيفي ملعقة صغيرة من سائل جلي الأطباق إلي كوب من الماء الساخن، وإستخدمي قماشة لفرك البقع بها ثم مسحها بقماشة مبلولة بالماء ومعصورة ثم تُجفف.

عمل فقاعات الصابون لأولادك للعب بطريقة سهلة وإقتصادية، فدائما ما نشتري العبوات المعبأه بماء الصابون لينفخ الأولاد بالحلقة الدائرية لإخراج فقاعات صابون تملاء المكان، ولكن عندما ينتهي المزيج إليك طريقة تجهيزة من جديد طريقة التحضير كالتالي : كوب ماء، 2 م ك جلسرين، 4 م ك سائل جلي الأطباق. جهزي الصابون وإمزجي المكونات ودعي أطفالك يستمتعون بفقاعات الصابون.

عند غسيل الخلاط ضعي به كوب ماء ساخن وقطرات من سائل جلي الأطباق وشغليه لثوان ثم أشطفيه وإتركيه حتى يجف، ثم يُخزن في مكانه المعتاد.





استخدامات سائل منظف الأطباق في أغراض غير التنظيف

يمكن استخدام سائل جلي الأطباق أيضاً في أغراض أخرى بخلاف أغراض التنظيف مثل أغراض طرد الحشرات وعلى رأسها الذباب، حيث يمكن وضع مقدار ملعقة كبيرة من سائل جلي الأطباق مع لتر من الماء وتوضع في زجاجة رذاذ ثم تنثر في الهواء في حالة وجود الذباب وستجدي أن الذباب قد اختفى من منزلك.

يمكن استخدامه في أغراض تجميلية مثل غسل الشعر ولكن بحذر شديد.

غسل الشعر بسائل الصحون هل يمكن؟

انتشرت بعض الأقاويل من خلال رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما يختص بغسل الشعر بسائل الصحون أو سائل جلي الأطباق مثل أبريل أو الفيري أو غيرها، ومن أهميته انه يساعد في إزالة القشرة من فروة الرأس وخاصة القشرة الدهنية ولكن بأي حال من الأحوال لا يتم استخدامه أكثر من مرة واحدة كل شهر حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على صحة الشعر فهو مادة كيميائية قوية.