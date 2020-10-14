نصائح غذائية لتجنب سرطان الجهاز الهضمى

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نصائح غذائية لتجنب سرطان الجهاز الهضمى

يهاجم سرطان الجهاز الهضمى الكثيرين بسبب سوء النظام الغذائى والعادات السيئة، وعدم الحرص على تناول الوجبات الصحية المتوازنة.

لذلك نصح طبيب الأورام ميخائيل مياسنيانكين المرضى بمراقبة نظامهم الغذائى واستبعاد الوجبات السريعة من النظام الغذائى لتقليل خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمى، وفقاً لما جاء في «سبوتنيك».

وأشار طبيب الأورام، أن الطعام غير الصحى الوجبات السريعة، التي تحتوى على كميات قليلة أو تفتقر من البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات.

وأكد ميخائيل مياسنيانكين أن تناول الطعام يجب أن يكون بشكل واعٍ ومنهجى، وأوصى بأنه في وقت تناول الطعام يجب أن نكون في جو هادئ لتجنب الإجهاد.
وأكد أن الطعام فى ظروف مريحة، سيكون الجسم قادراً على الحصول على جميع العناصر المفيدة الضرورية من الطعام.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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