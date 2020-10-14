أوضح أخصائي المناعة، فلاديسلاف زيمشوجوف كيفية تحسين الصحة حتى لا نُصاب بنزلات البرد والسارس في الطقس البارد.
وقال لقناة "إن إس إن" الروسية: "لست بحاجة لتناول أي شيء أو شربه عن قصد، وهذا يكفي. الشيء الرئيسي هو عدم تناول وجبة دسمة. أفضل شيء هو الاستحمام المتباين. من الضروري البدء بالحد الأدنى من فرق درجات الحرارة والوصول خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إلى الحد الأقصى من الماء الساخن والبارد. ثلاث مرات في الصباح. وبعد ذلك سيكون هناك استعداد جيد للغاية لدرجات الحرارة القصوى في الشارع".
وأشار إلى أنه من المهم أيضًا ارتداء الملابس المناسبة للطقس، ولا يقوم السائقون بإيقاف تشغيل أجهزة التكييف والتهوية، ويستمرون في ارتداء الأقنعة الواقية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على كيف تقي نفسك من نزلات البرد في الشتاء؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق