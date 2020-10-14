كيف تقي نفسك من نزلات البرد في الشتاء؟

آخر الأخباراخبار منوعة › كيف تقي نفسك من نزلات البرد في الشتاء؟

صورة الخبر: كيف تقي نفسك من نزلات البرد في الشتاء؟
كيف تقي نفسك من نزلات البرد في الشتاء؟

أوضح أخصائي المناعة، فلاديسلاف زيمشوجوف كيفية تحسين الصحة حتى لا نُصاب بنزلات البرد والسارس في الطقس البارد.

وقال لقناة "إن إس إن" الروسية: "لست بحاجة لتناول أي شيء أو شربه عن قصد، وهذا يكفي. الشيء الرئيسي هو عدم تناول وجبة دسمة. أفضل شيء هو الاستحمام المتباين. من الضروري البدء بالحد الأدنى من فرق درجات الحرارة والوصول خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إلى الحد الأقصى من الماء الساخن والبارد. ثلاث مرات في الصباح. وبعد ذلك سيكون هناك استعداد جيد للغاية لدرجات الحرارة القصوى في الشارع".

وأشار إلى أنه من المهم أيضًا ارتداء الملابس المناسبة للطقس، ولا يقوم السائقون بإيقاف تشغيل أجهزة التكييف والتهوية، ويستمرون في ارتداء الأقنعة الواقية.

وأضاف "أنها تحمي ليس فقط من فيروس كورونا، ولكن أيضًا من الأنفلونزا ونزلات البرد. هذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من الإصابة، لا سيما في المدن الكبيرة حيث يوجد العديد من الناس على اتصال. لم يفت الأوان بعد للحصول على لقاح ضد الأنفلونزا، وبعد ذلك ، سيكون هناك لقاح ضد فيروس كورونا".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كيف تقي نفسك من نزلات البرد في الشتاء؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1860

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager