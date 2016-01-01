مسؤول إسرائيلي: لو أرادت تل أبيب اغتيال حسن نصر الله لفعلت



حسن نصر الله حسن نصر الله

كشف رئيس شعبة البحوث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، درور شالوم، إن إسرائيل غير معنية باغتيال حسن نصر الله، مؤكدًا أن بلاده لو أرادت قتل حسن نصر الله لقتلته.



وأضاف شالوم، أثناء حوار أجرته صحيفة "إيلاف" السعودية، أن نصر الله يدرك تمامًا أن لبنان سيخسر في حال فتح النار على إسرائيل.





ورسم شالوم صورة بها بعض التفاؤل الحذر في ضوء الوضع المعقد الراهن، ووجه إصبع الاتهام إلى إيران، معتبرًا إياها مصدر القلاقل والأزمات في المنطقة بشكل مباشر عبر مشروعها النووي والصواريخ الدقيقة وعبر أذرعها في لبنان وسوريا والعراق واليمن وغزة، على حد زعمه.



وفي الشأن الفلسطيني، قال إن التنسيق الأمني تقلص ولم يتوقف كليا، وأنه يخشى أن تنفجر الأمور في المناطق الفلسطينية.

