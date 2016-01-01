يمكن أن يؤثر النوم السيئ على صحتك العقلية والجسدية. لإنه مرتبط بحالات صحية مثل اضطرابات المزاج والصداع النصفي وأمراض القلب والسمنة.
لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية ؛ مخاطر قلة النوم العميق.
١مرض الخرف والزهايمر
٢ضغط دم مرتفع
٣النوبة القلبية والسكتة الدماغية
٤التأثير سلبآ على صحة الجهاز المناعي
٥للنوم العميق تأثير على الوزن ؛فالنوم مهم لتنظيم الجلوكوز والسهر يقلل من حساسية الأنسولين لديك وقد تبدأ بالتعرض لزيادة الوزن او الصعوبة في خسارة الوزن الزائد
كيف احصل قدر كافي من النوم :
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