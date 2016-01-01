

النوم العميق النوم العميق

يمكن أن يؤثر النوم السيئ على صحتك العقلية والجسدية. لإنه مرتبط بحالات صحية مثل اضطرابات المزاج والصداع النصفي وأمراض القلب والسمنة.



لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية ؛ مخاطر قلة النوم العميق.

١مرض الخرف والزهايمر

٢ضغط دم مرتفع

٣النوبة القلبية والسكتة الدماغية

٤التأثير سلبآ على صحة الجهاز المناعي

٥للنوم العميق تأثير على الوزن ؛فالنوم مهم لتنظيم الجلوكوز والسهر يقلل من حساسية الأنسولين لديك وقد تبدأ بالتعرض لزيادة الوزن او الصعوبة في خسارة الوزن الزائد



كيف احصل قدر كافي من النوم :

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فيما يلي بعض العادات الصحية التي قد تساعدك في الحصول على نوم عميق:_امنح نفسك الوقت الكافي للنوم.واذهب الى النوم مبكرا_استيقظ في نفس الوقت كل يوم و مبكرا_لا تشرب الكافيين في وقت متأخر من الليل._تجنب الكحول قبل النوم._مارس الرياضة بانتظام ، خلال النهار_ لا تنام خلال النهار .. اخلد الى النوم مبكرا مساءا هذا افضل_يمكنك تناول كوب من البابونج او اليانسون مساءا_خذ حمامًا دافئًا قبل النوم بساعة على الأقل._ اغلق هاتفك المحمول و اغلق الستائر بشكل جيد واجعل الغرفة هادئة