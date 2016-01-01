احصلي على مظهر الرموش الصناعية بطريقة طبيعية

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صورة الخبر: الرموش الصناعية
الرموش الصناعية

يحلم الجميع فى كيفية الحصول على رموش أكثر كثافة تغني المرأة عن وضع الكحل والمسكرا، ولكن هذا يحتاج إلى عدد خطوات للاهتمام بالرموش لزيادة كثافتها وجعلها لا تتساقط سريعا.

كشف موقع fashion ،عن أفضل الخطوات للحصول على مظهر الرموش الصناعية، ولكن بطريقة طبيعية من خلال الآتي.

أضيفي طبقة واحدة من الآيلاينر فوق الرموش العلوية والسفلية وتأكدي من أن حركة الفرشاة من الأسفل إلى الأعلى وفي نفس الوقت حركيها إلى اليسار واليمين.

بعد حوالي 5 دقائق ، أضيفي طبقة من البودرة على رموشك باستخدام فرشاة صغيرة. ستعطيك هذه الخطوة مظهر رموش أكثر سمكًا.

أضيفي نظرة أخرى من الكحل على رموشك لتغطية البودرة. سوف تجدين أن رموشك أصبحت متوترة وستلاحظين أنها أصبحت أطول قليلًا.

إذا وجدت بعض المناطق أقل كثافة من الأجزاء الأخرى ، قم بتغطيتها بطبقة جديدة من محدد العيون بفرشاة رفيعة.
لا تنسي إبراز عينيك بالآيلاينر لأنه يخفي المسافات بين الرموش.

باتباع هذه الخطوات ، ستحصلين على رموش أكثر سمكًا بمظهر طبيعي.

المصدر: fashion

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