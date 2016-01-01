يحلم الجميع فى كيفية الحصول على رموش أكثر كثافة تغني المرأة عن وضع الكحل والمسكرا، ولكن هذا يحتاج إلى عدد خطوات للاهتمام بالرموش لزيادة كثافتها وجعلها لا تتساقط سريعا.
كشف موقع fashion ،عن أفضل الخطوات للحصول على مظهر الرموش الصناعية، ولكن بطريقة طبيعية من خلال الآتي.
أضيفي طبقة واحدة من الآيلاينر فوق الرموش العلوية والسفلية وتأكدي من أن حركة الفرشاة من الأسفل إلى الأعلى وفي نفس الوقت حركيها إلى اليسار واليمين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على احصلي على مظهر الرموش الصناعية بطريقة طبيعية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق