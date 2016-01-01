طرق بسيطة لتثبيت وصلات الشعر المستعار

العديد من نجوم هوليوود لديهم تسريحات شعر أنيقة من حيث السماكة أو أسلوبها وبالطبع كثافة الشعر هذه ليست طبيعية، ولكنها ناتجة عن وصلات الشعر الاصطناعية، وبالتالي ، ستتعلمي كيفية إضافة وصلات شعر في المنزل دون الحاجة إلى متخصصين في الشعر للحصول على تسريحة شعر كثيفة وأنيقة في نفس الوقت. إذا اتبعت هذه الخطوات بالطريقة الصحيحة ، فإننا نعدك بعدم الوقوع في خدعة المظهر الصناعي، وفقا لما نشره موقع fashion.
كيفية تثبيت وصلات الشعر
ذيل الحصان الاصطناعي: هو أحد الطرق المتاحة للسيدات مع تسريحات الشعر القصيرة. هذه المستلزمات هي الأفضل عن طريق لف قطعة أخرى من وصلات الشعر على ربطة العنق أو باستخدام ربطة شعر أخرى لإخفاء الامتدادات.
شعر مرتفع : جرب الجميع هذه الطريقة مرة واحدة على الأقل. قد تبدو المرفقات الاصطناعية واضحة في هذه الطريقة ، لكنها تشبه الرموش الاصطناعية التي يجب عليك تعديلها لتلائم شكل شعرك. لا تتردد في استخدام المقص لتقصير ما تريد إزالته لإنشاء نمط جديد.
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